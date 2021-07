Link kopiert

Gegen Betonmauer

Feldkirch Unglücklich verlief die Autofahrt am Donnerstag für eine 69-jährige Frau in Feldkirch, als sie um 12.40 Uhr auf der Kapfstraße in Richtung Ortszentrum unterwegs war. Aufgrund der sich plötzlich beschlagenden Windschutzscheibe und der gleichzeitig beschlagenden Brillengläser