Gleitschirmpilotin touchiert Baum und stürzt ab

Schnifis Eine 45-jährige Gleitschirmpilotin musste am Samstagvormittag nach einem Unfall ins Spital geflogen werden. Die Frau geriet gegen 11.30 Uhr unmittelbar nach dem Start am Schnifnerberg mit ihrem Gleitschirm aus zunächst unbekannten Gründen in Sc