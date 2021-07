Link kopiert

Wien, Bregenz Seit dem Jahr 1961 werden in Österreich Verkehrsunfälle und dabei Verletzte sowie getötete Personen in der Verkehrsunfallstatistik systematisch und einheitlich erfasst. In den vergangenen 60 Jahren gab es laut ÖAMTC mehr als 85.000 Tote. Heuer sind bisher laut dem Verkehrsclub Österrei