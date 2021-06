Link kopiert

In Raggal ist am Mittwochabend ein 53-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren über den Fahrbahnrand hinaus geraten und mit seinem Pkw über eine Böschung gestürzt. Glücklicherweise blieb das Auto in den Bäumen hängen und stürzte deshalb nicht auf die rund 50 Meter darunter liegende Raggaler Straße a