Link kopiert

Koblach Um einen „Camper“ zu überholen, setzte ein in Weiler wohnhafter Franzose (29) am Montag gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw auf der L 59 von Meiningen kommend in Richtung Götzis zum Überholvorgang an. Dabei bemerkte er zu spät einen Pkw im Gegenverkehr, der von einem 51-Jährigen aus Koblach gelen