Link kopiert

Feldkirch Die Feuerwehr Feldkirch-Altenstadt war am Donnerstag kurz vor Mittag in der Reichssstraße gefragt. Nach einem Unfall mit drei Autos liefen Betriebsstoffe aus. Die elf Einsatzkräfte rückten mit Bindemitteln an und reinigten die Straße.

Notlandung am ­Bodensee-Airport

Friedrichshafen Auf dem