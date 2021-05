Link kopiert

Schwarzach Für viele ist es heutzutage kaum mehr vorstellbar, aber es gab tatsächlich Zeiten, in denen man sich beim Autofahren nicht anschnallen musste. Die Gurtpflicht wurde in Österreich vor 45 Jahren, am 15. Juli 1976 eingeführt. Seit 1. Juli 1984 werden die Verstöße mit einer Organstrafverfügun