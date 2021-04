Link kopiert

Gaißau Beim Brand eines Einfamilienhauses in Gaißau am vergangenen Freitagabend (die VN berichteten) ist definitiv die 61-jährige Hausbewohnerin ums Leben gekommen. Die Frau war zunächst vermisst worden, am Samstag wurde in der Brandruine eine stark verkohlte Leiche entdeckt. Nach der Obduktion steh