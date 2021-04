Link kopiert

feldkirch „Ich wusste gar nicht, was los ist, als ich meine Eltern, beide blutüberströmt, in ihrer Wohnung nebeneinander am Boden liegen sah“, erzählt der Sohn der Eheleute im Zeugenstand bei der Verhandlung gegen seinen Vater vor dem Schwurgericht in Feldkirch. Er war im Juli vergangenen Jahres auf