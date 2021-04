Link kopiert

Göfis Eine unbekannte Person begab sich am Donnerstag in der Zeit von 15.55 bis 16.40 Uhr auf den öffentlichen Parkplatz vor der Kirche in Göfis. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand durchstach sie dann alle vier Reifen eines auf dem Parkplatz abgestellten Autos. Zur Tatzeit fand eine Veranstaltu