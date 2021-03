Link kopiert

Feldkirch Im Dezember 2020 wurde im Alamannenmuseum in Mäder in einer Nacht die Arbeit von Jahren zunichte gemacht. Zwei betrunkene Männer im Alter von nunmehr 19 und 20 Jahren verschafften sich Zugang, setzten das Inventar des rekonstruierten Langhauses in Brand, zerstörten eine Türe und Tontöpfe.

D