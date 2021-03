Link kopiert

Götzis Nachdem ein 34-jähriger Lenker eines Lieferwagens am Montag um 13.33 Uhr in der Fußgängerzone „Am Garnmarkt“ in Götzis mit der Zustellung von Waren beschäftigt gewesen war, fuhr er aus der Fußgängerzone in Richtung L 58. Dabei kam es zur Kollision mit einem sechsjährigen Buben, der auf Rollsc