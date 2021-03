Wohnhäuser bei Brand in Dornbirn evakuiert













Dornbirn Es war am Montag gegen 10.50 Uhr, als es in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn zu einem Wohnungsbrand kam. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss feststellen.

Sofort wurde der gesamte Wohnblock von den Beamten evakuiert