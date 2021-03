Link kopiert

Feldkirch Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es bereits am vergangenen Sonntag zu einem Zwischenfall in der S-Bahn von Bludenz in Richtung Lindau. Als ein Schaffner um 14.15 Uhr die Fahrkarten kontrollierte, machte er auf Höhe Nenzing einen Fahrgast auf einen zu geringen Sicherheitsabstand au