Randalierer in Schruns festgenommen













Link kopiert

Schruns Gemeinsam mit Verwandten und Bekannten (zwei Frauen und drei Männer) hielt sich am Donnerstagabend ein 38-jähriger Mann in einer Wohnung in Schruns auf.

Dabei wurde eine unbestimmte Menge an Alkohol getrunken. Zudem dürfte der 38-Jährige im Vorfeld auch noch Cannabis konsumiert haben.

Stimmung