Fußach, Hard, Lindenberg Was ist am Bodenseeufer bloß geschehen? Einsatzkräfte suchen seit Samstag in der Fußacher Bucht nach einem 49-jährigen Deutschen. Seine aus Lindenberg stammende Lebensgefährtin hatte ihn an diesem Tag bei der bayerischen Polizei als vermisst gemeldet. Aufgrund von persönlich