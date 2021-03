Link kopiert

Dornbirn Ein Feuer am Dach eines Einfamilienhauses hat am späten Samstagnachmittag zu einem Feuerwehrgroßeinsatz in Dornbirn geführt. Der Alarm wurde kurz nach 17.30 Uhr ausgelöst. Laut Polizei kam zunächst starker Rauch aus dem Kamin, auch im Dachgeschoss qualmte es heftig. Kurz darauf schlugen Fla