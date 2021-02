Link kopiert

Dornbirn Wie die Polizei am Freitag mitteilte, dürfte ein Kurzschluss bei einem abgestellten Elektromoped der Auslöser für einen Brand in einem Batterie- und Akkuunternehmen in Dornbirn am Donnerstagmorgen gewesen sein (die VN berichteten). Zwei Personen mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebra