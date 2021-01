Link kopiert

Aktuelle Warnung der Feuerwehren von Höchst und Gaißau an die Spaziergänger: Momentan sind die Eisflächen am Bruggerloch und am Bodensee nur sehr dünn und zum Betreten zu schwach. Es besteht akute Einbruchsgefahr für Mensch und Tier. FEUERWEHR HÖCHST