Wien, Schwarzach Jeder fünfte getötete Fußgänger (21 Prozent) und jeder sechste getötete Radfahrer (16 Prozent) verstarben in den vergangenen Jahren in Österreich bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Damit gibt es in diesem Bereich nach wie vor großes Potenzial zur Erhöhung der Verkehrssicherheit – ein