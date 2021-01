Link kopiert

In der Nacht auf Dienstag fuhr ein 26-jähriger Tschaggunser mit seinem Pkw auf Schneefahrbahn von Ludesch in Richtung Bludenz. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und nicht angepasster Fahrweise verlor der Lenker in Nüziders kurz nach der Rauchbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug.