Einsamer Tod in der Sarotlahütte

Bürs Es war am vergangenen Dienstag, dem 12. Jänner, als zwei ehrenamtliche Mitglieder des Vorarlberger Alpenvereins auf der Sarotlahütte im Rätikon einen furchtbaren Fund machten: Im Nebenraum des Hauptgebäudes stießen sie auf den gefrorenen Leichnam eines 36-jährigen Engländers. Vorher hatten sie sich mit einem Wucher-Helikopter zur Hütte fliegen lassen, um Dachfenster zu kontrollieren.

Den Grund dafür erklärte den VN Rainer Schlattinger, Geschäftsführer des Alpenvereins: „Bereits am 9. Jänner haben Tourengeher bemerkt, dass in ein Nebengebäude der Sarotlahütte eingebrochen worden war. Ich habe das der Polizei gemeldet, die dann mit ihrem Hubschrauber Libelle zur Hütte geflogen ist, um den Fall und die Schäden aufzunehmen.“

Vorsätzlich eingebrochen

Schlattinger selbst schickte die beiden Ehrenamtlichen zur Hütte, die den Leichnam schließlich in einem Nebenraum im Hauptgebäude entdeckten. Die Polizei begann sofort mit den Ermittlungen, die nun abgeschlossen sind. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen Skilehrer, der in Vorarlberg beschäftigt war.

Wie sich weiters herausstellte, war der Mann vermutlich irgendwann nach dem 15. November des Vorjahres in die damals geschlossene Sarotlahütte eingedrungen. Schlattinger: „Er hätte nicht einbrechen müssen. Die Sarotlahütte verfügt über einen ständig geöffneten Notraum.“

Kohlenmonoxid-Vergiftung

Der Alpenvereins-Geschäftsführer betont das tragische Schicksal des Engländers, aber auch, dass der Mann eindeutig mit Vorsatz in die Hütte eingebrochen war. Ein aus dem Hauptgebäude entwendetes Brecheisen wurde entdeckt und außerdem: „Der Mann hatte zwei Koffer mit Lebensmitteln und Kleidung dabei und vermutlich über einen längeren Zeitraum in den Räumlichkeiten gehaust, wobei er auch Sachschäden in fünfstelliger Höhe anrichtete.“

Irgendwann wollte der Engländer den Kaminofen im Hauptgebäude beheizen. Offenbar war er nicht darüber informiert, dass der Ofen beim Verlassen der Hütte am 15. November 2020 winterfest gemacht worden war, indem das Ofenrohr über dem Dach abmontiert und die Öffnung mit einer Platte verschlossen wurde. Nachdem der 36-Jährige ein Feuer im Ofen entfacht hatte, verstarb er an einer Kohlenmonoxid- Vergiftung. Das ergab die aktuelle Obduktion des Leichnams.

Keine Abgängigkeitsanzeige

Der Engländer wurde trotz seines Wohnsitzes in Brand nie als abgängig gemeldet. Fest steht, dass der Mann neben seiner Tätigkeit als Skilehrer auch im Sommer als Arbeiter bei Hochseilanlagen in Schruns beschäftigt gewesen war.