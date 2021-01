Aus dem Polizeibericht

Link kopiert

Unfall in Nüziders mit Fahrerflucht

Nüziders Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer und Fahrerflucht ist es am Montagmorgen in Nüziders gekommen. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall um 07.25 Uhr auf der Kreuzung Brunnengasse zum Siedlerweg. Der Radfahrer wollte zu diesem Zeitpunkt gerade vom Siedlerweg in die Brunnengasse einbieten, als ein unbekannter Pkw-Lenker plötzlich seinen hinteren Reifen touchierte. Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz. Im Bereich des rechten Knies erlitt er mehrere Prellungen. Anstatt stehen zu bleiben, setzte der unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt einfach fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen. Sie können mit der Polizeiinspektion Bludenz Kontakt aufnehmen. Die Telefonnummer lautet: +43 (0) 59 133 8100

Küchenbrand durch Zigarettenasche

Ludesch In einem Mistkübel entsorgte Zigarettenasche hat am Sonntag in Ludesch einen Küchenbrand ausgelöst. Nachdem der Wohnungsinhaber die Asche in den Mülleimer gekippt hatte, legte er sich schlafen. Ein Nachbar bemerkte den entstandenen Brand und ging mit einem Feuerlöscher dagegen vor. Der Wohnungsinhaber wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Das Feuer entwickelte sich kurz vor 21.30 Uhr, die vom Nachbarn alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen aus. Die Polizei sprach von einer starken Beschädigung der Küche, die Wohnung ist derzeit nicht benutzbar.