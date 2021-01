Teure Märchenstunde

Link kopiert

Feldkirch Im August 2019 besuchte die junge Frau mit ihrer Clique das Bregenzer Hafenfest. Auf einmal war ihr ganz seltsam zumute, sie fühlte sich komisch und war neben der Spur. Sie äußerte den Verdacht, dass ihr jemand k.o.-Tropfen ins Getränk gemischt habe. Und sie hatte auch eine Vermutung, wer dies gewesen sein könnte.

Die Ermittlungen gegen den eventuellen Verabreicher wurden eingestellt. Wer und ob überhaupt jemand dem Mädchen etwas ins Getränk mischte, konnte nicht geklärt werden. Selbst die Justiz hält es für durchaus möglich, dass dem so war, nur nachweisen konnte man nichts.

Ermittlungen

Die junge Frau brachte den Vorfall zur Anzeige und es wurden entsprechende Ermittlungen durchgeführt. Sie wurde ausführlich belehrt, dass sie nichts erfinden, dazu dichten oder Wesentliches verschweigen dürfe.

Dennoch dachte sie, sie könnte die Geschichte glaubwürdiger machen, wenn sie noch eins drauflegt und behauptet, sie wäre im Krankenhaus Dornbirn gewesen. „Ich wurde im Spital untersucht und im Blut konnte Codein nachgewiesen werden“, gab sie vor der Polizei an. In Wirklichkeit war sie gar nicht im Spital. Ihrer Mutter gegenüber räumte sie später ein, dass sie diesen „Zusatz“ erfunden habe, damit man ihr glaubte. Die Angaben vor der Polizei gelten als falsche Beweisaussage, deshalb musste sich die Bregenzerin nun vor dem Landesgericht in Feldkirch verantworten. Normalerweise ist das Gericht nicht abgeneigt, bislang Unbescholtenen, die noch dazu geständig sind, eine Diversion, also eine Erledigung ohne Vorstrafe, anzubieten. Bei Delikten „gegen die Rechtspflege“, also beispielsweise Verleumdung oder falscher Beweisaussage, ist man allerdings sehr streng.

Geldbuße

„Durch solche Geschichten bewirken Sie, dass man Opfern nicht glaubt“, macht die Staatsanwältin der jungen Mutter klar. Die Anklagebehörde spricht sich gegen eine Diversion aus. Richter Richard Gschwenter fasst dennoch den Beschluss, die junge Märchenerzählerin mit 400 Euro Buße ohne Vorstrafe davon kommen zu lassen. Wenn die Anklagebehörde kein Rechtsmittel erhebt, ist die Sache mit Bezahlung des Betrages erledigt. EC