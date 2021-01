Lawine reißt Skifahrer mit

Link kopiert

raggal Ein Skifahrer (53) ist am Samstag in Raggal von einer Lawine verschüttet worden. Der Mann war mit einer Gruppe im Bereich „Pfiffareutelift“ unterwegs. Das Unglück passierte, als er als Erster auf der rund 35 Grad steilen Variantenabfahrt „Ganai“ in Richtung Tal abfahren wollte und dabei nach nur wenigen Schwüngen ein Schneebrett auslöste.

70 Meter

Der 53-Jährige wurde von der weißen Wucht rund 70 Meter weit mitgerissen und komplett verschüttet. Wie die Polizei berichtet, hatte keiner aus der Gruppe eine Notfallausrüstung dabei. Das Glück des Skifahrers war, dass er sich teilweise selbst aus den Schneemassen befreien konnte. Seine Begleiter erledigten den Rest. Der Verschüttete blieb unverletzt. Zu dem Einsatz rückten die Bergrettung mit Lawinensuchhunden, der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 8 (C8) und drei Beamte der Polizeiinspektion Thüringen aus.

Am Samstag herrschte in Vorarlberg oberhalb von 1600 Metern Seehöhe Lawinenwarnstufe 4. Ähnlich stellte sich die Situation am Sonntag dar. „Einzelne Wintersportler können Lawinen sehr leicht auslösen. Diese können auch gefährlich groß werden. Auch Fernauslösungen sind möglich“, teilte Bernhard Anwander von der Landeswarnzentrale Vorarlberg mit. Die Lawinensituation bleibt den Prognosen zufolge abseits der gesicherten Pisten auch in den kommenden Tagen angespannt.