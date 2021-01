Ein Boot in Not: Feuerwehr Hard im Pumpeinsatz













Hard Durch die teils heftigen Schneefälle der letzten Tage hatten auch einige Boote auf dem Bodensee mit zusätzlichem Gewicht zu kämpfen. Im Auhafen in Hard sank eines davon so weit, dass nur noch der Bug aus dem Wasser ragte. Die Feuerwehr konnte das Motorboot mit dem Kran des Feuerwehrbootes Föhn aus dem Wasser heben und das Wasser mit einer Tauchpumpe abpumpen. Das Wasserfahrzeug wurde an den Besitzer übergeben. „Eine Bisamratte, die das Boot inzwischen als Behausung nutzte, konnte sich glücklicherweise selbst retten und flüchtete unter das Feuerwehrboot“, berichtet die Feuerwehr mit einem Augenzwinkern. Die Polizei legte den Bootsbesitzern aufgrund der derzeitigen Wetterlage dringend nahe, ihre Boote auf allfällig vorhandene Schneelasten zu überprüfen, da die Gefahr bestehe, dass weitere Boote im Wasser versinken.