Aus dem Polizeibericht

Link kopiert

Gärtner stürzt durch Glasdach

NÜziders Der Inhaber einer Gärtnerei in Nüziders ist am Samstagvormittag durch das Glasdach eines Gewächshauses auf den darunterliegenden Fliesenboden gestürzt. Wie die Polizei berichtet, stieg der Mann gegen 11 Uhr wie auch in den Jahren zuvor aufs Dach, um dort den Schnee wegzuräumen. Dabei dürfte er ausgerutscht sein, eine der etwa zwei Zentimeter starken Glasplatten zerbrach und der Gärtner stürzte rund drei Meter tief auf den harten Boden. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Feldkirch eingeliefert.

Überflutete Unterführung

Weiler Am Samstagmittag war bei der Feuerwehr Weiler pumpen angesagt. Weil die Entwässerungspumpe ausgefallen war, stand eine Bahnunterführung rund 80 Zentimeter unter Wasser, außerdem hatte sich eine rund vier Zentimeter dicke Eisschicht gebildet. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Pumpen an, gruben die Abflussleitung frei und setzten die Entwässerungspumpe wieder instand. Die Eisplatten in der Unterführung wurden gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofs entfernt.