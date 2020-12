Link kopiert

Höchst In einer Wohnung beim Höchster Zollamt kam es am Christtag gegen 4 Uhr im ersten Obergeschoss vermutlich durch einen technischen Defekt in einem Kabelverteilerschrank zu einem Brand. Der Bewohner wurde durch einen Brandmelder auf den Brand aufmerksam und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der