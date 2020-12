Link kopiert

Feldkirch, Wolfsberg Im Gebiet der Kärntner Saualpe ist am Samstagabend, dem Stefanitag, eine Wochenendhütte abgebrannt. Die Landeswarnzentrale wurde gegen 20.45 Uhr telefonisch verständigt, dass auf der Saualpe in der Gemeinde Wolfsberg ein Haus brenne. Der Anrufer meldete sich aus Eitweg in der Ge