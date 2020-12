Link kopiert

Feldkirch Das Rentnerehepaar erzählt bei der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch, wie es an jenem Oktobertag für rund eineinhalb Stunden spazieren war und zum Lüften die Küchentüre offen ließ. Ein Einschleichdieb nutzte die Gelegenheit, begab sich in die Wohnung und stahl ein Medaillon, antiken G