Link kopiert

Kennelbach Und das am helllichten Nachmittag: Ein stark alkoholisierter 39-jähriger Autofahrer war am Mittwoch um 13.45 Uhr auf der L 13 in Kennelbach in Richtung Bregenz unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Bahnhofstraße beabsichtigte er nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen und stieß dabei i