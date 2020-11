Link kopiert

Lustenau Das dramatische Geschehen nahm bereits am vergangenen Samstag seinen Lauf. An jenem Abend war ein 20-jähriger Mann zu Besuch bei seinem 21-jährigen Freund in Lustenau, bei beiden handelt es sich laut Polizei um Österreicher.

Gegen 20.15 Uhr verließ der 21-Jährige die Wohnung im zweiten Oberg