Link kopiert

Feldkirch Im September war der 16-Jährige gegen halb zwei Uhr nachts noch mit seinem Rad in Dornbirn-Schwefel unterwegs. Plötzlich stieß ihn ein Mann vom Rad. Der Schüler stürzte und verletzte sich am Daumen. Der Angreifer, ein 18-jähriger Rumäne, packte ihn in der Folge am Hals und würgte ihn, dazu