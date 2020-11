Link kopiert

Dampf in der Dusche

Hard Die Feuerwehr Hard wurde zum dritten Mal innerhalb einer Woche wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Am Dienstag schrillte der Alarm in der Sporthalle am See (Schweißarbeiten), am vergangenen Donnerstag im Rathaus (Fehlalarm). Am Mittwoch war die neue Schule am