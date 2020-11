Vorarlberger hielten sich an die Ausgangsbeschränkungen













Link kopiert

Bregenz In der ersten Nacht mit Corona-Ausgangsbeschränkungen ist es in Vorarlberg laut Polizei ruhig geblieben. Es seien keine Anzeigen ausgesprochen worden, hieß es am Dienstag bei der Landespolizei­direktion.

Seit Dienstag, 0.00 Uhr, darf man den „eigenen privaten Wohnraum“ zwischen 20 und 6 Uhr n