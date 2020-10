Link kopiert

Nach Reinigungsarbeiten am Fischteich in Nenzing Latz fuhr ein 30-jähriger Lenker aus Ludesch am Freitag gegen 9.30 Uhr mit seinem 20-Tonnen-Lkw den Güterweg rückwärts. Dann geschah das Malheur. Der Lastwagen rutschte weg und drohte d abzustürzen. Hilfe kam mit der verständigten Feuerwehr Nenzing, d