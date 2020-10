Link kopiert

Lindau Ein neunjähriger Junge ist am Samstagmorgen in Lindau im Bereich des Fußweges hinter dem Valentin-Heyder-Gymnasium von einem Hund gebissen worden, als er dort auf seinem Fahrrad unterwegs war. Dabei wurde er am Fuß verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der Hundehalter entfernte sich