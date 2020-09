Link kopiert

Da hat sich die Fahrerin (39) wohl etwas in der Höhe verschätzt. Ein Klein-Lkw ist am Sonntag gegen 10 Uhr in der ÖBB-Unterführung in der Dornbirner Schlachthausstraße steckengeblieben. Die Feuerwehr rückte an und zog das Fahrzeug mittels Drahtseilwinde heraus. An der Decke entstand ein leichter Abr