Wien, Schwarzach Derzeit wird Österreich von einer SPAM-Welle überschüttet. In den Massen-E-Mails wird mit einer Bombe gedroht, falls nicht ein Betrag von rund 20.000 US-Dollar in Bitcoin bezahlt werde. Das Bundeskriminalamt ermittelt. In den vergangenen Stunden wurden zahlreiche Firmen im gesamten