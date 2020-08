Link kopiert

Vom Moped eines 37-jährigen Lenkers erfasst wurde am Montag gegen 5.50 Uhr eine 78-jährige Fußgängerin, als sie den Schutzweg auf Höhe der Hofsteigstraße Nr. 1 in Schwarzach überquerte. Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt, am Moped entstand Sachschaden.