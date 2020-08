Link kopiert

Laterns Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Laterns in Vorarlberg sind am Sonntag eine Mutter, ihr sechsjähriger Sohn und ihre achtjährige Tochter verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, saß die Mutter gemeinsam mit ihrem Sohn auf einer Rodel. Die Tochter rodelte alleine voraus. Wegen ei