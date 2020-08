Link kopiert

Hörbranz Die Polizei hat am Dienstag beim Autobahnzollamt Hörbranz einen desolaten Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen. Ein Engländer war mit dem Transporter in Richtung Deutschland unterwegs gewesen, die Fahrzeug-Mängel waren aber so offensichtlich, dass eine technische Überprüfung veranlasst wurde.