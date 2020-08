Link kopiert

Beim Trinken eines Kaffees in einem Hotel in Lech verschüttete eine 40-jährige Frau am Donnerstagvormittag die Tasse. Die heiße Flüssigkeit verbrühte dabei den Rücken ihres elf Wochen alten Sohnes. Das Baby wurde mit der Mutter per Helikopter zum LKH Feldkirch geflogen.