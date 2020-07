Link kopiert

Weil ein deutsches Wohnmobil am vergangenen Samstagnachmittag in Silbertal zu nahe an einen elfjährigen Radfahrer geriet, kam das Kind zu Sturz und verletzte sich. Der Lenker des Wohnmobils hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort. Die Polizei Schruns sucht Zeugen.