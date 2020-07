Link kopiert

Feldkirch Der 25-Jährige, der seit einiger Zeit in Österreich nur

mehr „geduldet“ wird, weil ihm der Asylstatus bereits aberkannt wurde, hat eine ganze Liste von Autoeinbrüchen zu verantworten. Immer wieder brach er in Fahrzeuge ein, die auf Parkplätzen oder in Tiefgaragen abgestellt waren. Der Sachs