Feldkirch Es waren Minuten des Schreckens für den 42-jährigen Betreuer in seiner ersten Dienstnacht in einem Oberländer Asylwerberheim, gerade eben erst vom Urlaub zurückgekehrt. „Ich betreibe zwar seit 20 Jahren Kampfsport“, sagt der durchaus durchtrainierte Mann als Zeuge bei der Verhandlung am La