Link kopiert

Beerensammlerln mit Tau geborgen

Dalaas Um Beeren zu sammeln, brach eine 69-jährige Frau aus Klösterle am Montag gegen 12.50 Uhr zu Fuß von der Mittelstation der Sonnenkopfbahn in Dalaas in Richtung Bündthütte auf, um dort Beeren zu sammeln. Auf etwa 1980 Meter Meereshöhe geriet die Pensionistin in s