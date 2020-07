Link kopiert

Lindau, Hörbranz Die deutsche Polizei hat eine Ukrainerin nach einer Kontrolle am Grenzübergang Hörbranz auf dem Luftweg in ihr Heimatland zurückgeschickt. Die Frau, die in einem Bus aus Barcelona saß, wies sich demnach mit einem gültigen Pass und einem seit April abgelaufenen polnischen Visum aus.