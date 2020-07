Carport in Brand













In der Nacht auf Montag gegen 2 Uhr geriet im Gotenweg in Rankweil bei einem Wohnhaus ein Carport in Brand. Unter dem Holzverschlag waren vorwiegend Holzscheite gelagert, die Ursache des Feuers ist unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Carport wurde durch den Brand komplett zerstört. D