Am Samstag kurz nach 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in einer Müllsortierhalle der Firma Loacker in Lustenau informiert. Vor Ort konnte die Feuerwehr Lustenau den Brand im Bereich einer Kunststoffmüll-Sortierung in kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist derzeit ni